Punt de Referència: a la recerca de mentors per joves en situació de risc

06:34

La directora de 'Punt de Referència', Rita Grané, explica a Ràdió 4 la campanya per trobar un centenar de mentors per ajudar els joves en risc de vulnerabilitat.

A Catalunya, uns 900 joves, quan arriben a la majoria d'edat, lluny de celebrar una festa, es troben sols perquè ja no estan tutelats per l'estat. Tampoc tenen una xarxa de suport per poder tirar endavant.

Per això, l'entitat 'Punt de Referència' ha engegat la campanya "Un gest, un món" a la recerca d'un centenar de mentors que, a partir d'aquest setembre, puguin generar relacions de confiança i reduir la situació de risc que viuen aquests joves a més de mostrar la seva realitat | INFORMA: María Gómez