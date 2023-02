08:00

El cap del servei d'oncologia de la Vall d'Hebron destaca que la supervivència dels malalts de càncer ha augmentat de manera important els últims 20 anys

Cada any es diagnostiquen al voltant de 38.000 mil casos de càncer a Catalunya, el 57% en homes i el 43% en dones. Malgrat que l'últim any és cert que ha augmentat un 14,5% la xifra de casos diagnosticats també és cert que cada vegada la supervivència i la longevitat dels pacients és més gran.

En aquest sentit, tal com explica el cap del servei d'oncologia de la Vall d'Hebron, el doctor, Josep Tabernero, és molt important la investigació que en els darrers anys ha permès avançar en el camp de l'anomenada oncologia de precisió que permeten personalitzar els tractaments, és a dir, "fem servir tècniques genòmiques per diferenciar els tumors que té un malalt, cosa que ens dona molta informació per classificar la malaltia i decidir quin és el millor tractament".

D'un temps ençà, la Generalitat aposta per aquesta oncologia de precisió, que permet "donar el tractament adequat en el malalt adequat en el moment adequat", i també per les teràpies avançades amb medicaments basats en gens, teixits i cèl·lules humanes modificades, com a eina no només terapèutica sinó també de prevenció.

La Federació Catalana d'Entitats contra el Cancer (FECEC) fa una crida a les administracions a protegir la situació social i laboral de les persones que han superat un càncer, per garantir la seva reincorporació a la feina progressiva i adaptada a la seva nova situació. Segons un estudi realitzat per la FECEC, sobre la percepció d'un diagnostic de càncer dins d'una empresa, la meitat dels treballadors enquestat creu que les empreses donen poc o cap suport a les persones amb càncer.

El càncer més comú en dones és el de mama i en homes el de pròstata, però globalment destaquen el de pulmó i el de còlon. | OLGA RODRÍGUEZ