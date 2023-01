03:35

La represa del curs escolar després de les vacances de Nadal es produeix amb una convocatòria de vaga de mestres a l'horitzó

El sindicat USTES-STEs veu molt difícil que la vaga prevista per al 25 i 26 de gener es pugui desconvocar. En declaracions a Ràdio 4, la seva portaveu, Iolana Segura, explica que a les darreres setmanes no hi ha hagut cap contacte amb la Conselleria d'Educació i a hores d'ara tampoc n'hi ha cap de prevista per a la setmana entrant.

Segura considera que és clar que "hi ha una estratègia de dilatació de les negociacions fins que no passin els pressupostos" per poder justificar que els comptes no incloguin més recursos per a l'ensenyament.

D'altra banda, la portaveu del sindicat USTEC-STEs coincideix amb part dels equips directius dels centres escolars que aquest mes de gener no és el moment més adient per implantar l'acord sobre el reforç de plantilles perquè "suposa un desgavell molt gran per a l'organització dels centres". Ara bé, davant d'aquelles escoles que han anunciat que no pensen aplicar-lo fins al proper curs, ella mateixa admet que "els horaris són prescriptius" i que si no s'apliquen la Conselleria pot intervenir.

Segura justifica que hi donessin suport perquè "era allò o res; era deixar escapar una oportunitat de recuperar una condició laboral que teníem abans de que se'ns apliquessin les retallades". | OLGA RODRÍGUEZ