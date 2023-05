05:55

La candidata de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona, Anna Grau, té un repte i és el renaixement del seu partit. Les enquestes els deixen fora del consistori, però Grau descarta "totalment" un Ajuntament de Barcelona sense Ciutadans i creu que hi aconseguirà més vots que els comicis anteriors.

Grau no veu el partit com una formació de dretes, i per això, ha descartat qualsevol coalició electoral. Una de les seves línies vermelles és el tema de la mobilitat, i creu que en aquest sentit "Barcelona és un fracàs" amb un "urbanisme descontrolat". I, diu, una de les coses que més li comença a preocupar és el "perill per la integritat física" i proposa revertir "barbaritats" com el carril bici per la Via Augusta o que la Via Laietana orni a "fluir amunt i avall".

Quant a l'habitatge, pensa que Barcelona viu una "autèntica emergència". I insisteix amb el missatge de "fora okupes" i ataca l'actual alcaldessa Ada Colau | ENTREVISTA: Anna Pujol