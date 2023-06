00:56

El sindicat agrari creu que les batudes són insuficients i reclamen a la Generalitat que no dificulti que els agricultors puguin caçar els exemplars que destrossen els conreus

A més de qüestionar que s'hagin mort uns 5.500 senglars durant els 3 mesos d'aplicació de l'emergència cinegètica als massissos de Les Gavarres i Rocacorba, contrasten el resultat de les batudes dels caçadors amb el de les intervencions que han fet directament els pagesos. Asseguren que en només 16 sortides, acompanyats pels agents rurals, en van abatre uns 440.

Per això demanen a la Generalitat que no els posi traves quan volen defensar els seus camps. Subratllen que l'administració és la responsable d'evitar la superpoblació de senglars i els danys i accidents de trànsit que provoquen. No descarten emprendre accions judicials si no s'actua amb eficàcia | INFORMA: Joan Sisquella