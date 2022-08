00:57

El sector turístic de Girona lamenta la decisió d'avançar l'inci del curs escolar i temen una caiguda dràstica de l'ocupació la primera quinzena de setembre.

A diferència del que ha succeït al Pirineu de Lleida, a les destinacions gironines encara no han notat una caiguda de les reserves de cara a aquestes darreres setmanes d'agost. El president de la Federació d'Hosteleria, Antoni Escudero, tem que a diferència de l'agost en què s'ha recuperat l'ocupació a nivells anteriors, pateixin una caiguda dràstica a partir de setembre.

"Més que marxar, no venen", adverteix Esudero que recorda que "les darreres d'agost i les primeres de setembre encara eren bones perquè hi havia molta gent que havia treballat a l'estiu i que aprofitaven". "Ara ens han fotut quinze dies de vacances", es queixa. Els hotelers de Girona es queixen que l'avançament escolar s'hagi decidit des de la Generalitat sense consultar els sectors productius del país com el turístic | JOAN SISQUELLA