01:25

La campanya de les municipals arrenca molt renyida a la majoria de les capitals catalanes on les aliances pot acabar per decantar la governabilitat.

Els partits ultimen els preparatius per arrencar aquesta matinada la campanya de les pròximes eleccions del 28 de maig. Una de les cites electorals amb les expectatives més altes dels darrers anys, per la incertesa dels resultats en diverses places. També per les conseqüències tant en la política catalana, després del trencament entre Junts i Esquerra al Govern.

En clau estatal, estem davant de la primera volta del pols entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo de les generals del desembre. Però sens dubte, la principal incògnita és Barcelona ciutat, on fins a quatre candidatures tenen opcions reals de fer-se amb l'alcaldia | INFORMA: Elena Garcia