29:56

L'executiva de Junts ha acordat preguntar a la militància si Vol que el partit continuï formant part del Govern amb tres possibles respostes. Uns 6.000 afiliats de Junts podran optar per sortir de l'executiu, quedar-s'hi o deixar el vot en blanc en una consulta que se celebrarà el 6 i 7 d'octubre. Així ho ha decidit la cúpula del partit aquest dilluns en una reunió que ha durat més de tres hores. En una compareixença fins fa pocs minuts Jordi Turull, secr general de Junts ha explicat les negociacions amb Pere Aragonès, entre d'altres renuncien a la restitució de Puigneró i acoten els membres de la mesa de diàleg a Consellers i diputats del Parlament.

Esquerra no ha vist clara la darrera proposta Junts per continuar dins l'executiu... tot i haver renunciat a la restitució de Jordi Puigneró com a vicepresident de la Generalitat. Segons els republicans, el que realment encalla la situació és la divisió interna del seu soci de govern i que estan preparats per tot fins i tot a governar en solitari.

Des de l'oposició continuen pressionant a Aragonès perquè prengui una decisió el més aviat possible. Socialistes estenen la mà i els comuns insten al President a que prengui una decisió abans de dijous.