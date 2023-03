29:56

Dimarts de debat, discursos i intercanvis dialèctics en la moció de censura promoguda per la ultradreta de VOX contra el president del govern Pedro Sánchez, amb el professor Ramón Tamames com a candidat a la presidència; I amb Santiago Abascal com a responsable d'iniciar aquesta jornada. Tamames, ha justificat aquesta iniciativa parlamentària sense possibilitats d'èxit, en la Reforma del Codi Penal per suprimir el delicte de sedició entre d'altres i ens deixa anècdotes com la queixa dels protocols del format de rèpliques, per l'estona que ha utilitzat Pedro Sánchez. També ha parlat la vicepresidenta segona Yolanda Díaz que ha sortit en defensa dels seus companys d'executiu i ha acusat Tamamens de no tenir un programa alternatiu de govern al tenir com a únic objectiu el de derrocar a l'adversari. De fet el PP ha estat una de les formacions mencionades constantment en aquesta moció de censura que ha decidit treure-li importància. No s'esperen declaracions del seu número 1, Alberto Núñez Feijoo.