29:56

Els Mossos d¿Esquadra investiguen un altra agressió sexual múltiple a una menor.

Les mirades tornen a apuntar a Badalona i la violència masclista. Si divendres us avançavem la denúncia d'un altra agressió al centre comercial Màgic; avui hem conegut un altra cas. Els Mossos d’Esquadra investiguen una agressió sexual múltiple a una menor. De moment ja han identificat 5 dels pressumptes agressors, entre ells el xicot de la victima. Alguns dels arrestats han declarat que el xicot de la noia va “convidar-los” a “violar” la menor. Dels 5 identificats, però, 4 tenen menys de 14 anys i , per tant, són inimputables. La victima que després de denunciar els fets va ser traslladada a un centre hospitalari està rebent atenció psicològica. Els mossos estan pendents tornar a prendre declaració a la denunciant per tal que identifiqui als altres 3 presumptes agressors, entre els que hi podria haver una noia.