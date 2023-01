29:54

El govern de coalició PSOE-Unidas Podemos anuncia un pacte amb els sindicats per la pujada del SMI a 1080 € en 14 pagues.

En el cara a cara al Senat entre el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder de l'oposició Núñez Feijoo; hem escoltat l'anunci del president d'un increment del 8% del salari mínim interprofessional fins als 1.080 euros bruts al mes en 14 pagues. El govern espanyol ho ha acordat amb els sindicats, sense la patronal que s'ha despenjat un any més del pacte.

Un tema, que abordarem juntament amb l'altra anunci del dia a nivell judicial. La justicia europea ja s'ha pronunciat sobre les euroordres contra els liders independentistes a l'estranger. I diu, que si no es demostra una vulneració de drets o un sistema judicial amb carències, un estat no pot decidir no executar una euroordre.

Les reaccions i lectures polítiques han estan variades i contradictòries en funció del color polític. Constitucionalistes obren la porta a noves euroordres, i el sector sobiranista es mostra satisfet per les possibles conseqüències en la batalla judicial. I aquesta tarda, en una conversa informal amb periodistes en l'entrega de despatxos judicials a Barcelona, el president del Tribunal Suprem Francisco Marín, ha dit que estan satisfets amb la sentència del TJUE, ho veuen com un suport a l'estratègia del Suprem.