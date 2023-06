29:59

L'Ajuntament de Badalona ha celebrat un ple extraordinari per rebutjar i condemnar la darrera violació múltiple al municipi, a una noia menor de 14 anys per part de 8 joves, la majoria d'ells menors d'edat

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara il·legal la limitació del nombre de llicències de servei de vehicles de transport amb conductor a l'àrea metropolitana de Barcelona

A aquesta hora està reunida la Junta Electoral Central per decidir si obliga a demanar el DNI a l'hora d'enviar el vot per correu per les eleccions del 23 de juliol

Aquest divendres finalitza el termini per presentar coalicions electorals de cara als comicis del juliol