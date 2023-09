Serveis informatius Ràdio 4

Edició Migdia - 05/09/2023

29:59

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont estableix l'amnistia i l'abandonament de la via judicial del conflicte català com a condicions imprescindibles per poder començar qualsevol negociació amb Madrid de cara a una eventual investidura