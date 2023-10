29:59

El President de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que demanarà un ple mongràfic al Parlament sobre el funcionament de Rodalies i el traspàs integral del servei

El President de la Generalitat, Pere Aragonès ha anunciat que demanarà un ple monogràfic per parlar de les deficiències del servei de Rodalies i el traspàs del servei. Un ple en el que també s'ha parlat de seguretat... el PSC ha avançat que demanarà un altre debat monogràfic en aquesta matèria

Pedro Sánchez ha començat avui, amb la líder de Sumar, la ronda de contactes per a buscar els suports de cara a la seva investidura. Els partits independentistes són clau i en aquest sentit, avalat per poc més de l'1 per cent de les bases, el consell de la republica, organisme presidit per Carles Puigdemont, votarà entre el 17 i el 23 d'aquest mes si els partits independentistes han de bloquejar o no la investidura de Pedro Sánchez.

Reunió del comité de crisi per l'augment d'assassinats masclistes al mes de setembre, quan van ser assassinades 10 dones, dues d'elles a Catalunya