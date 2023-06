01:05

Una missió dins d'una estació espacial al desert de Utah, als Estats Units, on durant 12 dies han recreat les condidions de vida a Mart.

Matemàtiques, biòlogues, enginyeres, astrofísiques i una periodista científica, totes les tripulants d'Hypatia 1 creuen que els més de 30 experiments de la simulació marciana seran molt útils. No només per futures missions reals al planeta Mart, sinó també per impulsar al present immediat nous projectes de dones científiques a Catalunya.

12 dies d'una experiència intensa i única però també dura. A més, les tripulants van aconseguir una despesa d'aigua diària d'uns 13 litres per persona, quan el consum diari a Barcelona és de més de 100 litres per habitant, i 300 per cada turista | INFORMA: Lourdes Gata