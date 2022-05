00:54

Una persona segueix una tendència provocant la sorpresa del seu entorn. Així es podria definir un friki i aquest dimecres és el Dia Internacional de l'Orgull Friki. Es tracta d'una tendència cada vegada menys minoritària i que mou bilions de dòlars de beneficis a les companyies de videojocs, cinematogràfiques o de còmics.

Harry Potter, Star Wars, Marvel, personatges de còmics... També moda o decoració. Hi ha un infinit món de possibilitats per ser un fanàtic fins a l'extrem de convertir-se en líders d'opinió per les empreses | Marga Esparza