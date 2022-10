01:48

Unes 13.000 persones pateixen cada any un ictus a Catalunya, de les quals el 15% moren. És la primera causa de mortalitat entre les dones

El Departament de Salut i la Fundació Ictus posen en marxa una campanya, protagonitzada per la nedadora olímpica i plusmarquista mundial, Mireia Belmonte, perquè la població actuï ràpid davant d’un possible ictus i truqui immediatament al telèfon 112.

L’ictus és una alteració brusca de la circulació de la sang al cervell, produïda pel taponament o trencament d’una artèria. Sota el lema, “Davant l’ictus truca ràpid al 112. No t’ho pensis”, la campanya posa el focus en ensenyar a la població a reconèixer un ictus i a actuar ràpid.

Es calcula que l'any 2030 la xifra de persones afectades per un ictus haurà crescut un 34% i cada vegada arriba més a la població jove i sana, com la Rocío, que amb 37 anys no acabava d'assimilar el que li passava. | MARIA GÓMEZ