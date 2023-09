01:01

A Catalunya pateixen Alzheimer 86.000 persones i les seves famílies. La mitjana d'edat de les persones afectades per l'alzheimer s'aproxima als 81 anys, però el 17% dels casos tenen menys de 60 anys.

Una edat en què, tot i poder continuar fent coses, denuncien que la societat els aparta. I per acabar amb aquest estigma han decidit presentar en primera persona un documental sota el títol 'Tinc Alzheimer, però segueixo sent el mateix'.



José Antonio, un dels cinc protagonistes que han participat en el documental 'Tinc Alzheimer, però segueixo sent el mateix', vol reivindicar que tot i que van ser diagnosticats abans dels 60 anys, continuen sent vàlids per a tot i acabar amb l'estigma associat al nom de la malaltia.



En Jose Antonio assegura que mantenir-se actiu li ha permès optar a tractaments no farmacològics, reduint de 14 a 4 els fàrmacs que prenia, fer teatre, estimulació cognitiva i xerrades per visibilitzar que patir Alzheimer precoç no vol dir haver-se de quedar al sofà.

INFORMA: ANNA BAÑERES | Imatge: Robina Weermeijer (Unsplash).