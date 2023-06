Albiol defensa que no va ordenar l'autorització d'obres i que les desconeixia

01:03

L'alcalde de Badalona ha declarat aquest matí en un judici d'un exregidor del PP durant el seu mandat anterior acusat d'una presumpta adjudicació irregular d'obres.

L'alcalde de Badalona declara com a testimoni en el judici al seu exregidor David Gómez acusat d'una presumpta adjudicació irregular d'obres per valor de gairebé un milió d'euros. Els fets van tenir lloc coincidint amb el primer mandat d'Albiol, entre 2011 i 2012, qui ha assegurat que les factures no es van pagar. INFORMA: NURIA ALCALÁ.

IMATGES: ACN / MARIA ALADERN.