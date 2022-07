L'atur cau per sota del 10 % a Catalunya, la xifra de desocupats més baixa en 14 anys

L'atur cau per sota del 10 % a Catalunya, amb la xifra de desocupats més baixa en 14 anys, i supera el rècord d'ocupació de l'any 2008 amb tres milions i mig d'empleats. De fet, Catalunya lidera el primer semestre de l'any la reducció de l'atur a tot Espanya.

Una reducció de l'atur que en un any ha sigut del 25 % a Catalunya, la més gran de l'Estat, el que fa a parlar al Govern de bases sòlides per afrontar els mesos vinents les dificultats que es preveuen a la tardor, segons el conseller de Treball, Roger Torrent.

Unes dificultats que s'han de superar segons els sindicats amb augments salarials que evitin la caiguda del consum. Des de la patronal PIMEC, Josep Ginesta, alerta que tot i les bones xifres l'alentiment ja ha arribat al mercat de treball.

La reducció de 33 mil aturats entre abril i juny deixa el nombre d'aturats a Catalunya en 360.000, la xifra més baixa des de 2008, i des d'aquell any que no hi havia a tres milions i mig d'empleats.

Al conjunt d'Espanya, el nombre d'ocupats frega els 20 milions i mig i el d'aturats cauen per sota dels 3 milions, xifres ambdues també inèdites en 14 anys. INFORMA: CLIMENT SABATER.