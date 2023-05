01:44

Se celebra un congrés organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia i l'Institut Clínic Respiratori de Barcelona

Els pneumòlegs fan balanç de 3 anys de pandèmia de la covid coincidint amb la declaració de l'aixecament de l'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut, davant la notable reducció de casos greus i de la mortalitat associada a aquesta afecció respiratòria.

Els especialistes asseguren que per a l'estudi de tot el que té a veure amb la pneumologia, la covid ha significat un abans i un després. Tant és així, que en el marc del congrés d'aquests dies s'ha presentat un estudi sobre l'eficàcia d'un medicament que es fa servir per a lesions respiratòries greus, com ara la fibrosi pulmonar, que fa tenir moltes esperances que sigui eficaç per tractar la fibrosi postcovid.

Altres fets destacats d'aquesta cita han estat les presentacions de nous antibiòtics per a la tuberculosi multiresistent i noves tècniques de diagnosi del càncer de pulmó, amb broncoscòpies menys invasives. | OLGA RODRÍGUEZ