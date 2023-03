00:59

Comença el Saló de l'Ensenyament a la Fira de Barcelona, on es preveu que 85 mil estudiants passin entre dimecres i diumenge. Aquesta 32a edició posa el focus en la ciència i la tecnologia, per despertar les vocacions científiques, sobretot entre les noies, a través de l'Espai Ciència.

A més, hi ha presents totes les universitats catalanes, tant públiques com privades, l'oferta de batxillerats i formació professional, així com acompanyament individual i personalitzat per orientar els alumnes en la seva tria. | Informa: Lourdes Gata