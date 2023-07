01:15

La previsió és repartir prop de mil quilos de fruita entre un centenar de persones que han apadrinat un arbre fruiter

Aquest cap de setmana una cinquantena de visitants han pogut collir amb les seves pròpies mans uns 250 quilos de préssec roig, préssec pla i nectarina, mentre que el cap de setmana vinent s'espera collir-ne uns 300 quilos més. L’experiència, que també combina rutes guiades pels camps i pel nucli antic, l'impulsa el consistori per atraure visitants i promocionar el seu producte de proximitat.

A banda de collir la fruita, els visitants també han gaudit d’un esmorzar de pagès, d’un obsequi de Fruiturisme i de dues entrades gratuïtes a les piscines municipals per cada apadrinament. L’impacte de la iniciativa 'Apadrina un arbre fruiter', que arriba a la tercera edició, va més enllà dels camps. L'Ajuntament organitza visites guiades al nucli antic d’Aitona per tal que els visitants puguin conèixer els elements patrimonials locals com l’església de Sant Antolí o la capella de Sant Gaietà. | JUANFRA ÁLVAREZ