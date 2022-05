El COE allarga el termini per tancar el projecte dels JJOO d'hivern

01:01

La data màxima estava prevista pel 20 de maig, però el president del COE, Antonio Blanco, ha admès que cal "més marge".

El Comitè Olímpic Espanyol confirma que s'allarga el termini per tancar el projecte dels Jocs Olímpics d'hivern 2030, candidatura que hauria d'incloure Catalunya i l'Aragó. Són ja mesos de reunions i també de discussions, però encara no s'ha arribat a un punt d'entesa per presentar la candidatura al Comitè Olímpic Internacional.

La data màxima per tancar la candidatura conjunta estava prevista inicialment per aquest divendres, 20 de maig. Però, Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol, ha assegurat que "cal encara més marge" per a la negociació.

Tot i això, sí que hi ha una nova data límit, l'1 de juliol, ja que aquell dia el Comitè Internacional fa una visita a l'Estat i se li hauria de plantejar quines són les línies mestre de la candidatura dels Pirineus.



En les darreres hores, el COE ha apreciat avenços en les negociacions entre Catalunya i l'Aragó. Afirmen que són uns contactes privats, de manera que no volen donar més explicacions. Sí que reconeixen que cal agilitzar els processos perquè la candidatura que enviï Espanya competirà amb les ciutats de Vancouver, al Canadà, i amb Sapporo, al Japó | Climent Sabater