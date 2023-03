02:18

Aquest diumenge 19 de març és el Dia del Pare, i a l'ECS hem volgut reflexionar sobre noves formes de paternitat. Us volem parlar de la "co-criança": persones que no són parella, però decideixen tenir un fill plegades.

En Moshe Robes tenia clar que volia ser pare, però va descartar l'adopció pel llarg procés que comporta. I encara més sent home solter, homosexual i estranger. També va descartar la gestació subrogada per raons ètiques i econòmiques. Va decidir, doncs, després de 10 anys d'amistat, formar una família amb la seva amiga Ita. Viuen junts, però no són parella | Juanfra Álvarez