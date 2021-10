02:14

El Grup Balañá, propietari de cinemes i teatres com el Teatre Tívoli o el Teatre Coliseum, ha presentat la programació per la temporada 2021-2022, que comptarà amb apostes com 'Cantando bajo la lluvia', el nou xou d'Àngel Llàcer i Manu Guix, o l'últim espectacle de La Cubana, 'Adeu Arturo'. També destaca l'estrena del primer xou de Carles Sans en solitari, 'Per fi sol', i el musical 'El Guardaespaldas', que arriba per primer cop a Barcelona. El grup vol "deixar enrere la difícil situació" de l'últim any i mig i per aconseguir-ho han presentat dos projectes: la rehabilitació de la sala 9 dels Cinemes Bosque per poder organitzar esdeveniments en directe i donar continuïtat al Club Capitol, i la presentació de 'Hamlet' als cinemes Aribau.



Pel que fa als teatres del grup, el Tívoli ha començat la temporada exhaurint les entrades amb 'Leo Hardem', i el proper 15 de setembre estrenarà 'Cantando Bajo la Lluvia', la nova comèdia musical de Manu Guix i Àngel Llàcer. La temporada també inclourà el retorn de diversos espectacles com 'La Jaula de las Locas' a partir del febrer, 'A Chorus Line', dirigida i produïda per Antonio Banderas, al març, i 'Sueños' de Sara Baras al juny.

El Teatre Coliseum engegarà la temporada amb 'La función que sale mal', estrenarà el musical 'El guardaespaldas', i acollirà 'Adeu Arturo', l'últim espectacle de La Cubana, que celebrarà el seu 40è aniversari.



Per la seva banda, el Teatre Borràs ja ha començat el període amb les entrades exhaurides per Goyo Jiménez, repetirà amb la quarta temporada de 'Escape Room' de Joel Joan i Hèctor Claramunt i estrenarà espectacles com 'Per fi sol' o 'El Sopar dels Idiotes'. Paral·lelament el teatre també acollirà 'La Casa de la Risa', que reunirà grans monologuistes com Toni Moog o José Corbacho en un show còmic.



Durant la temporada passada les tres sales de Grup Balañá van organitzar fins a 87 espectacles i van reunir mes de 190.000 espectadors, gairebé la meitat dels quals van assistir-hi per primer cop | Agnès Batlle