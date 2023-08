00:51

Un brot de sarna en una residència geriàtrica de Santa Coloma de Gramenet afecta almenys sis residents i dos treballadors

53 usuaris i 4 professionals més tenen algun tipus simptomatologia, però no han estat encara diagnosticats. Tant els casos confirmats com els que han mostrat símptomes estan rebent tractament farmacològic.

El primer cas de sarna en aquesta residència es va confirmar el 21 de juliol, tot i que abans, el 27 de juny, ja s'havia tingut un primer cas sospitós en una persona resident, però que va ser descartat i es va diagnosticar com una picada d'insecte.

Ara bé, va ser amb el primer cas confirmat i la declaració del brot quan es van tornar a valorar els residents amb lesions per picades d'insecte per confirmar si hi havia altres casos de sarna. A partir dels nous diagnòstics positius, el 31 de juliol es va activar el procediment que va derivar en el tractament farmacològic i la neteja i desinfecció exhaustiva de la residència.

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per la seva banda, ha afirmat que s'ha aplicat "correctament el protocol", i també han assenyalat que "aquestes actuacions i les que s'engeguin a partir d'ara, són de caràcter preventiu", ja que el període d'incubació de la sarna és de dues setmanes, però pot arribar fins a les 6 si és la primera vegada que es pateix, amb la qual cosa, encara podrien sortir nous casos en els propers dies | INFORMA: Ignasi Gras