Els partits encaren aquest dimarts el cinquè dia de campanya electoral. Una jornada on els candidats ja comencen a parlar de possibles pactes postelectorals a la capital catalana.

Nous anuncis en clau juvenil del candidat del PSC, Jaume Collboni. L'alcaldable per Barcelona vol ampliar les beques esportives amb els diners que es recullin de la taxa turística. ERC carrega contra el PSC, i també contra Junts i Colau per fer política pensant, assegura, en les elits. En un acte a Mollet del Vallès, que ha comptat amb el suport de Marta Rovira des de Suïssa, també hi ha hagut crítiques a l'ampliació de l'aeroport del Prat.

La CUP es posiciona com a l'única opció independentista d'esquerres per a aquestes eleccions. Anna Gabriel assegura que posaran les coses difícils perquè volen fer canvis reals. Juntament amb la candidata a Barcelona, Basha Changue, han criticat el paper d'ERC durant aquesta legislatura pel que fa a la seva posició independentista.

El president dels comuns al Congrés, Jaume Asens, des de Montornès del Vallès, ha avisat que votar el PSC és votar la sociovergència. Junts, per la seva banda, s'erigeix en l'única alternativa del tripartit a Barcelona. Xavier Trias avisa que només serà alcalde si la de Junts és la llista més votada.

Sobre els possibles pactes postelectorals, Trias exhibeix sintonia en certs aspectes amb Collboni i Maragall, i posa el model de mobilitat, ordre i seguretat com a punts d'entesa principals.

Daniel Sirera, candidat del PP a Barcelona, s'obre a pactar per fer fora Ada Colau, però marca línies vermelles. Anna Grau, per la seva banda, insisteix que Ciutadans no farà Colau alcaldessa i deixa la porta oberta a possibles pactes amb la resta de partits | Mar Garcia | Àlex Cabrera | Laura Herrero