L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha promès una inversió de 200 milions d'euros per rehabilitar 4.000 habitatges del Besòs molt precaris i 50 milions més per comprar naus industrials i crear nous llocs de feina. Els comuns justifiquen que és una mesura necessària perquè asseguren que la Generalitat ha abandonat el Besòs.

Per la seva banda, el socialista Jaume Collboni ha anunciat la creació d'una oficina de prevenció de les okupacions delictives. S'ubicaria al costat del parc de les tres xemeneies. La candidata de Ciutadans a Barcelona, Anna Grau, celebra l'anunci del candidat del PSC. Davant els edificis ocupats a la Bonanova, ha convidat l'alcaldable socialista a acompanyar-la en les seves protestes.

Des de Sabadell, ERC ha posat al centre del debat la Ronda Nord o Quart Cinturó. L'alcaldable per Sabadell, Gabriel Fernández, ha acusat el PSC de voler trinxar el territori. El president del partit, Oriol Junqueras, va tornar a repetir que no faran pactes ni amb el PSC ni amb Junts per Catalunya.

L'alcaldable de Junts per Barcelona, Xavier Trias, insta Maragall a clarificar ja si el farà alcalde. I manté la mà estesa també a Collboni. Al Col·legi d'Economistes, Trias va carregar contra la gestió de Colau.