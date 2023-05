07:55

Les enquestes electorals anticipen una cursa molta ajustada per a l'alcaldia de Barcelona, que deixarà en mans del 30% de votants indecisos acabar de decidir qui guanya

Un sondeig realitzat pel grup IPSOS avança que el socialista Jaume Collboni guanyaria les eleccions del 28 de maig, empatat amb Xavier Trias en nombre de regidors, 10, mentre que l'alcaldessa Ada Colau n'obtindria 9.

Collboni ha tornat a rebre el suport d'un ministre, en aquest cas de Cultura, Miquel Iceta, que diu que a Barcelona li beneficia el socialisme. Ofensiva d'Esquerra contra el PSC i Junts. Creuen que utilitzen les enquestes per condicionar l'opinió. Des de Mataró i Barcelona, han criticat la sociovergència -diuen- dels últims anys i han fet una crida al vot per a revertir aquesta situacio.

Xavier Trias, que encapçala una candidatura amb més dones que homes, es presenta com la garantia del progrés econòmic, social, i feminista a Barcelona. Valents demana el vot "provida" -diu- i promet ajudes a la maternitat.

Eva Parera es compromet a recuperar la regidoria de famílies. I el Partit Popular, Daniel Sirera, espera aconseguir el suport dels antics votants de ciutadans. El president de VOX, Santiago Abascal, donant suport al candidat per Barcelona, Gonzalo de Oro. Han llançat dures desqualificacions contra Ada Colau i Pedro Sanchez.

Paella popular dels comuns al Prat de Llobregat, on s'han erigit en l'única garantia capaç d'evitar l'ampliació de l'Aeroport. Guanyem Girona va quedar en segona força, les eleccions passades, i per això continua apostant per Lluc Salellas, que acusa Junts i Esquerra d'abandonar els barris i treballar només pel centre | INFORMA: Mar Garcia, Maite Boada, Laura Herrero, Elena Garcia, Àlex Cabrera i Gemma Esteba