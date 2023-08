01:19

La sinistralitat laboral produïda durant la jornada laboral s'ha reduït més d'un 1,2% durant el primer semestre de l'any segons l'informe de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

104.936 accidents treball. Aquestes són les xifres de sinistralitat laboral que deixa el primer semestre de 2023. Com explica en declaracions a Ràdio 4, Mònica Pérez, responsable de salut laboral de Comissions Obreres, d'aquests accidents laborals, els que han causat baixa durant la jornada laboral, també, es redueixen. Per contra, però, creixen els que han succeït in itinere.

Una reducció general de la sinistralitat laboral que Comissions obreres vincula a la reducció de la temporalitat. Tot i la reducció del nombre d’accidents de treball, les xifres, adverteixen els sindicats, encara són molt superiors a les de fa 10 anys. El motiu encara cuegen, diuen, els efectes nocius, diuen, de la reforma laboral del 2012 | INFORMA: Sergi Bassolas