01:10

Les temperatures aquest dimecres eren entre 1 i 3 graus més altes que aquest dimarts. Són temperatures entre 10 i 15 graus més altes del que tocaria. I sembla que encara en tenim per dies.

Cafes amb gel, refrescos...als lleidatans no ens queda més remei que adaptar-nos a la calor. Ho noten també les botigues de roba i electrodomèstics. Però la pitjor part la trobem al camp perquè preocupa especialment el cereal d'hivern, el blat i l'ordi, que ara ja està format, però que ha d'acabar de créixer. I aquests augments tan forts del termòmetre no els ho permetrà fer. Bernat Ramon, d'Unió de Pagesos. Les previsions no són gaire optimistes... diumenge, segons els mapes, arribarem als 40 graus a Lleida. INFORMA: JOANA SENDRA.