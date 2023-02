01:55

El Congrés aprova la reforma de la llei de l'avortament que elimina el consentiment patern per la interrupció de l'embaràs per a les noies de 16 i 17 anys.

El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la reforma de la llei de l'avortament. Més enllà de les discrepàncies polítiques que s'han evidenciat al llarg de la tramitació parlamentària, repassem les principals novetats que portarà l'aplicació de la norma.

Garanteix la interrupció voluntària de l'embaràs als hospitals públics. La norma elimina el consentiment dels progenitors a partir dels 16 anys i els 3 dies de reflexió fins ara necessaris abans de la intervenció, un punt molt discutit especialment pel PP.

Pel que fa al procés previ a l'avortament, la llei inclou una clàusula per evitar ingerències en la dona. És a dir, perquè no s'ofereixi, per exemple, escoltar el batec del fetus o una ecografia 4D. També garanteix l'objecció de consciència dels professionals que intervinguin en el procés tant a la sanitat pública com privada | INFORMA: Nuria Alcalá