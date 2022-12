00:52

De cara a les festes de nadal els preus dels aliments augmenten entre un 10 i un 15% però en general es manté una contenció perquè alguns productes baixen els preus

Segons Mercabarna, de cara a les compres dels àpats de Nadal baixaran de preu alguns peixos i mariscs com el calamar, la orada, la cua de rap, el llamantol, o la gamba fresca. Pel que fa a les fruites i hortalisses baixen les taronges i mandarines però puja la ceba, la patata i la pinya tropical per causes climatològiques. Des de Mercabarna, però, es mostren optimistes perquè preveuen unes vendes similars a les d'abans de la pandèmia. Per contenir les despeses a les llars ens recomanen fer mercat i comprar segons els preus i les recomanacions dels venedors de les parades | Marga Esparza