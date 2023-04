00:49

Un estudi publicat a la revista THE LANCET, del que ha participat l'IDIBELL i l'ICO, revela que reduir d'un 10% la ingesta d'aliments processats per altres que no ho són, disminueix el risc de patir càncer.

La investigació ha inclòs més de 450.000 persones de nou països europeus | Mar García