01:17

Aquest divendres s'acaben les obres de millora que s'han fet des del 26 de juny al tram central de la línia groga, entre Verdaguer i Llacuna

El servei de metro a la L4 de Barcelona tornarà a funcionar aquest dissabte en tot el recorregut de la línia, un cop acabats els treballs de millora que s'han efectuat des del 26 de juny. Durant aquests temps els passatgers han hagut d'utilitzar uns autobusos que recorrien el mateix trajecte de les parades anul·lades.

Segons Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), el tall d'aquest estiu ha permès renovar integralment 6 quilòmetres de via, molt desgastada per l’antiguitat d’aquest tram de la infraestructura viària. Entre els beneficis que buscava l’obra s’hi troben millorar la fiabilitat de la línia, reduir el nombre d’incidències, solucionar el problema de les vibracions a diversos sectors per on passa la línia i aconseguir un manteniment més eficaç amb una millor optimització dels costos. | MARGA ESPARZA