S'ha anat adaptant a les necessitats dels alumnes i des de la direcció han detectat que cada cop hi ha més alumnes interessats en aprendre l'ofici

La 15a edició de l'Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, ubicada a Eviny, ha començat amb 13 alumnes, 9 dones i 4 homes. Any rera any l'escola s'ha anat adaptant a les necessitats dels alumnes i des de la direccio del centre han detectat que cada cop hi ha més alumnes interessats a aprendre l'ofici de pastor de muntanys.

Per aquest motiu han ampliat aquesta formació una setmana. Durant aquests dies, l'escola es traslladarà a alta muntanya per fer les classes en una situació real. Al llarg d'aquests quinze anys ja han passat per l'escola 247 persones | Jesús Riverola