Hoy me he levantado con un poco de resaca dado a que tengo 21 años y vivo en Madrid, me ha dado por recordar momentos concretos a los que me trasladan diferentes canciones y hablar de voces que tienen algunos cantantes.

Suenan Adios Amores, Linda Mirada, Benjamin Clementine, Menta, Los Super Elegantes y The Beatles.