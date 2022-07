55:37

El saxo, com pocs instruments ha estat en l'imaginari popular sinònim de voloptuositat venusiana, banda sonora de trobades romàntiques, erotisme sofisticat o com sentiem en episòdis anteriors, l'acompanyament perfecte per un bon striptease. Tempos lents, arrossegats i amb el so orgànic del nostre instrument protagonista. Si tens presa o vols ballar ràpid aquest no és el teu capítol.