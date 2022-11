Gilles Peterson: Back In Brazil (compilación de 2CD, 2006)

59:48

Sintonía: "Swinga Sambaby" - Trio Mocotó

"Samba do Carioca" - Silvio Cezar & Meirelles; "Hei Voce" - Dom Salvador E Aboliçao; "Que bandeira" - Evinha; "Nana" - Wilson Simonal; "Homem De Rua" - Lo Borges; "Cascavel" - Antonio Adolfo; "Baiao Violado" - Dominguinhos; "Procura se uma virgen" - Orquestra St.Moritz y "Reflexos" de Luiz Eça, extraídas del primer CD, titulado "Das Velhas"

"Beira Do Mar" - S-Tone Inc.; "E So Favela" - Seu Jorge y "Urubú Jazz" de Bruno E Sexteto, extraídas del 2º CD, titulado "Novas"

Todas las músicas recopiladas por Gilles Peterson y extraídas de "Back In Brazil" (Ether Records, 2006)