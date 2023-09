Eric Burdon and War (02) The Black-Man's Burdon (1970)

01:00:03

Sintonía: "The Bird & The Squirrel"

"Spirit", "Nuts, Seeds & Life", "Out Of Nowhere", "Pretty Colors", "Jimbo", "Bare Back Ride", "Home Cookin´ " y "Sun/Moon", extraídas del 2º doble álbum (2xLP) "The Black-Man´s Burdon" del cantante británico Eric Burdon al frente de la banda estadounidense WAR (Liberty-Hispavox, 1970)