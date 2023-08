59:34

Sintonía: "Plantation Boogie" - Georgie Auld Stars

"Chinese Lullaby" - Eddie Platt & His Orchestra; "A Frantic Antic" - Jumpin´ Jacks & Dick Marx Orchestra; "Boys Out Of School" - Roy Lanham; "You´re My Thrill" - Marti Barris; "Bongo Mambo" - Bop-A-Loos; "I Really Mean It" - Bill Walters; "Who´s On First" - Stacy Bengal And His Six Outfielders; "Bo Diddley" - Bonnemere & His Piano y "Rockin´ The Ark" de Johnny Arcesia & Nelson Riddle Orchestra, extraídas del 5º volumen de la serie de recopilaciones (en vinilos de diez pulgadas) "Down At The Ugly Men´s Lounge" (Roof Records, 2021)

"Madison Party" - Al Brown´s Tunetoppers; "(I Was a Happy) Driftwood" - Bobby Scott, Sid Feller Chorus & Orchestra; "Oriental Cha Cha" - Roger ´King´ Mozian And His Orchestra; "Too Damn Hot" - Pat Rocco & Harry Geller Orchestra; "Altitude" - Roy Lanham; "Batik" - Lani Kai; "Caravan" - Bobby Christian; "Hey! Mister Hoolahan" - Wiggles & Waggles y "The House Of Blue Lights" de Pat Morrisey & Sy Oliver Orchestra, extraídas del 6º volumen de la serie (Roof Records, 2022)

La primera parte de esta serie, con los volúmenes 1 y 2, se emitió el 08/06/2023... Por si quieres repescarlo de los podcasts de Radio 3...