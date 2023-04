01:00:19

Sintonía: "Cotton Candy Sandman" (Demo) - Bobbie Gentry

"Fool On The Hill", "Peaceful" y "Skip-A-Long-Sam" (Bonus), extraídas de la reedición del tercer disco de Bobbie Gentry, titulado "Local Gentry" (Capitol Records, 1968), y del que ya escuchamos los primeros cortes en el segundo programa dedicado a esta increíble artista (emitido el 16/03/23)

"Less Of Me", "Gentle On My Mind", "Mornin´ Glory", "Terrible Tangled Web", "Walk Right Back" (bonus track) y "Love Took My Heart And Mashed That Sucker Flat" (bonus track), extraídos de la reedición del 4º LP de Bobbie Gentry. En esta ocasión, haciendo dúos con Glen Campbell ("Bobbie Gentry with Glen Campbell", Capitol Records, 1968)

"Touch ´Em With Love", "Greyhound Goin´ Somewhere", "Natural To Be Gone", "Seasons Come, Seasons Go" y "Glory Hallelujah, How They´ll Sing", extraídas del 5º álbum de Bobbie Gentry ("Touch ´Em With Love", Capitol Records, 1969)