01:00:52

Sintonía: "Sophisticated Lady" (bonus track) - Ben Webster-Teddy Wilson Quartet

"Gone With The Wind", "Night and Day", "Have You Met Miss Jones?", "Where or When", "My Ideal" y "My One And Only Love", extraídas del único disco (creo) que reunió en el estudio a Ben Webster y Art Tatum

Bonus Tracks: "My Funny Valentine", "You´re Mine, You!" y "Love´s Away", grabadas en 1954 con Ben Webster-Teddy Wilson Quartet