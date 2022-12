59:58

Sintonía: "Shiasate" - Yasuaki Shimizu.

"Raie Publique" - Djeuhdjoah & Lieutenant Nicholson; "Tienaté" - Nu Genea; "Xale" - Wau Wau Collectif; "Martian In Benidorm" y "Vencejo" - Luis Giménez Amorós; "Come at Me" - Hels; "Selenas" - Maya B; "Lazy Days" (feat. Emma Jean Thackray) - STR4TA; "Bla Bla Bla" (feat. Bnegao & Pedro Loureiro) - Elza Soares.

Todas las músicas seleccionadas y presentadas por Josele Calabuig desde RNE en Alicante.

Muchísimas gracias a Amparo y Pancho.

Puedes contactar con Josele, o encontrar todas las colaboraciones para Sateli 3, amén de muchas otras más, en la web: www.surcopop.es