59:29

Sintonía: "Popcorn" - Upsetters

"Rico´s Message", "Niyah Man", "Jumping The Gun", "I´m Your Puppet", "Caribbean Serenade", "Quando Quando" y "Muma Muma", extraídas del álbum "Blow Your Horn" (Trojan Records, 1969) de Rico (Rodríguez) And The Rudies; "Garden Of Love", "Street Corner", "Green Island", "Silver Dollar" y "Woman A Come", extraídas de "Memorial Album" (Trojan Records, 1969/2019) de Don Drummond; "You Are Adorable", "Dollar In My Teeth", "Baby Baby" y "Django (Ol´man River)", amén de la sintonía, extraídas del álbum "Eastwood Rides Again" (Trojan Records, 1970) de Upsetters.