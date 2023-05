59:59

Son versos del poeta Oscar Acosta: "Descanse en paz, le dicen a los muertos para que se refugien en su lápida. Pero no quiero que mi padre descanse en sorda tierra. Que no descanse, que su nombre tiemble. Guerra a la muerte" y eso es lo que persiguen los arqueólogos de la violencia, leer la tierra arrasada para no olvidar. La historia de la humanidad esconde un legado de violencia y destrucción. Escombros, cenizas y huesos son el legado material de guerras, conflictos y sufrimiento. La arqueología nos ofrece una visión íntima y cotidiana de la violencia y sirve de antídoto contra cualquier romanización de la guerra ¿El ser humano es violento por naturaleza? ¿Cuándo surge la guerra? ¿Qué relación existe entre la guerra y el patriarcado? ¿Si la guerra tuvo un principio puede tener un final? Hoy enciende el fuego de la cueva el arqueólogo del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC Alfredo González Ruibal, autor del libro "Tierra Arrasada" publicado por Crítica, una lectura necesaria para hacer un ejercicio de compasión, porque, como escribe González Ruibal, enterrar a un hijo muerto es enterrar a un hijo muerto, en el paleolítico de Sudán y en la palestina del s.XXI.

Con nuestro maestro tecnológico, Jaime García Cantero, viajamos hoy hasta Estonia, una de las capitales más digitalizadas del mundo donde un día el voto electrónico fue futuro. Y en el túnel del tiempo nos reencontramos con el escritor Juan García Hortelano.