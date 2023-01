01:05:19

¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta lo sé, pero si quisiera explicárselo a quien me lo pregunta no lo sé. Así resumía San Agustín de Hipona allá por el año 400 la dificultad de definir, de desentrañar, un concepto tan abstracto como el tiempo. ¿Tuvo el tiempo un origen?¿Tiene el tiempo una edad? ¿Tendrá el tiempo un final? La humanidad no ha logrado encontrar todas las respuestas pero ha sido capaz de construir los más sofisticados instrumentos para medir el tiempo, para regular y organizar su actividad social con absoluta precisión. Desde la más remota antigüedad el hombre adaptó su ciclo vital, económico y social al sempiterno girar de los astros en el cielo y desde entonces nunca ha querido modificar esa pauta del tiempo reguladora de su vida. Ya lo decía Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas ¿Si el ser humano no existiera seguiría pasando el tiempo? ¿Existe el tiempo o es meramente una ilusión? Hoy enciende el fuego Carlos Blanco, ingeniero de telecomunicaciones, físico, Profesor de la Universidad Europea de Madrid, miembro de la Sociedad española de Historia de la Ciencia y la Tecnología y del Foro histórico de las Telecomunicaciones. Durante años trabajó como investigador en el equipo del premio Nobel de física 2009 Charles Kuen Kao. Tras Historia del Cálculo, Carlos Blanco se atreve en su último libro con la “Historia del Tiempo.

Con nuestro colaborador Jaime García Cantero homenajeamos al genio y visionario Nikola Tesla y en el túnel del tiempo rescatamos el único registro sonoro que se conserva del sapiens literario Juan Ramón Jiménez.