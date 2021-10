59:05

Iniciamos hoy Saltamontes por entornos musicales londinenses con artistas como Ian Anderson, Peter Green y John Mayall. Eric Clapton anuncia nuevo álbum para el mes de Noviembre con el título de "The Lady in the balcony: Lockdown Sessions", en el que incluye el artista algunas de las grandes creaciones de Peter Green. Recuperamos en el programa el álbum "Babilon is falling", de los sureños Delta Moon y cerramos este Saltamontes del viernes con Tom Petty en directo y su versión del "Oh well" de Peter Green y Fleetwood Mack.