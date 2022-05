58:58

Abrimos hoy Saltamontes por los caminos del Soul con la voz del cantante y compositor de Memphis William Bell. Escuchamos a Van Morrison en su nuevo álbum y recuperamos un episodio tan importante en el mundo de la música como fue "The Last Waltz", de The Band, quienes en su despedida interpretaban "The weight" junto a la familia Staples. Acaba de aparecer el álbum "Carry me home", que incluye las grabaciones realizadas hace once años por el percusionista de The Band, Levon Helm, precisamente, junto a Mavis Staples. De ese álbum escuchamos también la versión de ambos de "The weight". En la parte final del programa y abordando el panorama jazzístico nacional, escuchamos algunas interpretaciones incluidas en lo que próximamente será el álbum "She", que han grabado la cantante y pianista Karla Silvia, el contrabajista Richie Ferrer y Miquel Asensio, en la batería, con la colaboración de otras importantes figuras como Antonio Serrano, Enric Castelló, Ariel Brínguez o el ya desaparecido Bob Sands.